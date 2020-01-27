İnsanlık adına büyük utanç

BUGÜN NELER OLDU

"Kurtulacak her bir can için dualar ettiğimiz bu günlerde tek gündemleri 'ertelenen maçın oynanması' olan Fenerbahçe'nin açıklamasını insanlık adına büyük bir utançla takip ettik. Bir spor kulübünün bu denli küçülebileceğini tahayyül edemezdik. Yüzlerce insan, enkaz altından gelecek bir ses, bir nefes için çırpınırken Fenerbahçe'nin maçta çıkacak kartların, 90 dakika-120 dakika gibi hesapların peşinde koşmasının yorumunu toplumumuzun vicdanına bırakıyoruz.. Bir kez daha belirtmek isteriz ki söz konusu talep; TFF'den gelmiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, sebebini bilemediğimiz bir biçimde kendi sözlerini inkâr yolunu seçmiştir. Fenerbahçe'nin kalbinin maçta çıkacak kartlarda atması öyle bir insaniyet sorunu ki teknik direktörleri Ersun Yanal'ın "İptal doğru" sözlerini 24 saat geçmeden yalanlamaktan çekinmemişlerdir. Ali Koç'un devam eden operasyonel faaliyetleri bize şunu göstermektedir! Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasını saha dışına taşıyarak ortamı germek, geçmiş yıllarda olduğu gibi maçı tamamlatmamak ve masa başında kazanmaktır! Ancak hiçbir şey artık dün değildir!"