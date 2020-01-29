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ARFA

KUPASI'NDA

OLYMPIAKOS, PAOK'un sahibi Savvides'in yeğenine ait şirket üzerinden 2014-15'te 7 transferden 1.7 milyon Euro'luk gelen kazancın vergi kaçırma amaçlı yapıldığını iddia edip dava açtı. Spor Komitesi; 3'e 2 oyla, PAOK ve Xanthi'nin mülkiyetlerinin ortak olduğu kararını alıpTÜRK ekiplerinin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, La Liga'nın yolunu tuttu. Son olarak Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncu yaz döneminde kulüp bulamayınca ara transfere kadar boşta kalmıştı.CÜNEYT Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı.Tecrübeli hakem,ise devam ediyor.