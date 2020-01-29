Yunan ligi karıştı! 'küme düşsünler'
OLYMPIAKOS, PAOK'un sahibi Savvides'in yeğenine ait şirket üzerinden 2014-15'te 7 transferden 1.7 milyon Euro'luk gelen kazancın vergi kaçırma amaçlı yapıldığını iddia edip dava açtı. Spor Komitesi; 3'e 2 oyla, PAOK ve Xanthi'nin mülkiyetlerinin ortak olduğu kararını alıp lisanslarının iptal edilmesi ve küme düşürülmeleri için disiplin kuruluna sevk etti.
BEN ARFA, ENES'IN YENİ TAKIM ARKADAŞI
TÜRK ekiplerinin de gündemine gelen Hatem Ben Arfa, La Liga'nın yolunu tuttu. Son olarak Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncu yaz döneminde kulüp bulamayınca ara transfere kadar boşta kalmıştı. Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın ekibi Valladolid bu transferi dün duyururken Ben Arfa'nın imza törenine kulübün sahibi Ronaldo da katıldı.
ÇAKIR YAŞI NEDENİYLE DÜNYA KUPASI'NDA YOK
CÜNEYT Çakır, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası için çağrı yaptığı hakemler listesinde yer almadı. 43 yaşındaki Çakır'ın, FIFA'nın genç hakemlere şans vermek istemesi nedeniyle liste dışı kaldığı bildirildi.
Tecrübeli hakem, 2020 Avrupa Şampiyonası için UEFA tarafından verilen eğitimlere katılmaya
ise devam ediyor.