Sporda korona korkusu

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere yayılan korona virüsü sporu da vurdu. Dünya genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, birçok spor organizasyonu da üst üste erteleniyor. Büyük korku yaratan virüs nedeniyle Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu sporcuların Çin'e gidişlerini erteledi.
Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Çin'de bulunan milli wushucuların 3 ay önce ülkeye dönüş yaptığını belirterek, "Sporcularımız orada hem öğrenim görüp hem de kamp eğitimi alıyor. Ancak salgın nedeniyle sporcuların Çin'e gidişlerini erteledik. Gelen habere göre hareket edeceğiz"
dedi.
ÖNLEM AMACIYLA GÖZLEM ALTINDALAR
Bu arada Çin Kadın Futbol Takımı ve beraberindeki 32 kişi Avustralya'da önlem amaçlı karantinaya alındı. Daha önce salgın nedeniyle Wuhan'ın ev sahipliği yapacağı boks ve kadın futbolundaki olimpiyat elemeleri başka şehirlere alınırken,
Çin'de forma giyen çok sayıda yabancı futbolcunun da ülkeden ayrılmak istediği bildirilmişti.