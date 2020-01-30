Sporda korona korkusu

BUGÜN NELER OLDU

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla diğer ülkelere yayılan korona virüsü sporu da vurdu. Dünya genelinde olağanüstü hal ilan edilirken, birçok spor organizasyonu da üst üste erteleniyor.Federasyon Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Çin'de bulunan milli wushucuların 3 ay önce ülkeye dönüş yaptığını belirterek,dedi.Bu arada Çin Kadın Futbol Takımı ve beraberindeki 32 kişi Avustralya'da önlem amaçlı karantinaya alındı.Çin'de forma giyen çok sayıda yabancı futbolcunun da ülkeden ayrılmak istediği bildirilmişti.