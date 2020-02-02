Djokovic, Avustralya Açık’ta 8. kez şampiyon oldu

Sezon ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkeklerde yapılan final müsabakasıyla tamamlandı. Son maçta Djokovic, Rod Laver Arena'da karşı karşıya geldiği Avusturyalı rakibi Dominic Thiem'i 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti. Yaklaşık 4 saat süren mücadelede Sırp raket Djokovic, Avustralya Açık'ta 8. defa zafere ulaşırken, Grand Slam turnuvalarında da 17. şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

8. ŞAMPİYONLUK

Djokovic, en fazla şampiyonluk yaşayan tenisçi unvanını elinde bulundurduğu Avustralya Açık'ta 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'un ardından 8. zaferine uzandı. Sırp raket, bu zaferle kariyerinin 17. grand slam, 78. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası şampiyonluğunu elde etti.



Bu başarısıyla Djokovic, 4,12 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16,5 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

YENİ 1 NUMARA DJOKOVIC

Öte yandan 32 yaşındaki Djokovic, pazartesi günü açıklanacak ATP tek erkekler dünya klasmanında İspanyol Rafael Nadal'ı geride bırakarak 1 numaraya yükselecek.

Büyük turnuvalarda henüz şampiyonluğu bulunmayan Thiem ise 2018 ve 2019 Fransa Açık'ın ardından üçüncü kez grand slam finalinde kaybetti.



