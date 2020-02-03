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filede liderliğini perçinledi

Takipçisi ’ı set vermeden deviren sarı-lacivertliler, üst üste 11. galibiyetini aldı, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Fenerbahçe filede liderliğini perçinledi
AXA Sigorta Efeler Ligi zirve mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-0 yenerek, üst üste 11. galibiyetini aldı ve puanını da 39'a çıkardı. Fenerbahçe, tek yenilgisini ligin ilk yarısında Galatasaray'dan almıştı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 sona erdi. Fenerbahçe'de Hollandalı pasör çaprazı Ter Maat, yüzde 59 ile hücum ederek 28 sayı üretti ve galibiyeti getirdi. 34 puanla ikinci sırada kalan Galatasaray'da yüzde 33 ile hücum edip 11 sayıda kalan Venno hayal kırıklığı yakaladı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
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Fenerbahçe filede liderliğini perçinledi
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