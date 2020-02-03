Fenerbahçe filede liderliğini perçinledi

AXA Sigorta Efeler Ligi zirve mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 3-0 yenerek, üst üste 11. galibiyetini aldı
ve puanını da 39'a çıkardı. Fenerbahçe, tek yenilgisini ligin ilk yarısında Galatasaray'dan almıştı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 sona erdi. Fenerbahçe'de Hollandalı pasör çaprazı Ter Maat, yüzde 59 ile hücum ederek 28 sayı üretti ve galibiyeti getirdi.
34 puanla ikinci sırada kalan Galatasaray'da yüzde 33 ile hücum edip 11 sayıda kalan Venno hayal kırıklığı yakaladı. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.