Fenerbahçe filede liderliğini perçinledi

BUGÜN NELER OLDU

AXA Sigorta Efeler Ligi zirve mücadelesinde lider Fenerbahçe HDI Sigorta, ezeli rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmandave puanını da 39'a çıkardı. Fenerbahçe, tek yenilgisini ligin ilk yarısında Galatasaray'dan almıştı. Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-23 ve 25-22 sona erdi.34 puanla ikinci sırada kalan Galatasaray'da yüzde 33 ile hücum edip 11 sayıda kalan Venno hayal kırıklığı yakaladı.