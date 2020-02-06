Çin Grand Prix’ine virüs tehdidi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, Formula 1 Çin Grand Prix'ini tehlikeye soktu. 400'den fazla insanın ölümüne neden olan virüs nedeniyle 19 Nisan'da gerçekleştirecek olan Çin Grand Prixi'nin ertelenmesi gündeme geldi.
Yetkililer, yarışın iptal edilmesi ya da başka bir tarihe alınmasını görüşmek üzere bir toplantı yapacak. Konu ile ilgili açıklama yapan takım patronları, Formula 1 yöneticilerinin gerekli özeni göstereceklerini ve alınacak karara güvendiklerini belirtti. Daha önce birçok spor organizasyonun yanı sıra elektrikli araçların yarıştığı Formula E'nin 21 Mart'ta yapılacak Çin ayağı da salgın yüzünden ertelenmişti.
OLİMPİYAT KOMİTESİ SIKINTIDA
Bu arada Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto da koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi. Muto, "Oldukça endişeliyiz. Salgının organizasyonu aksatmaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Olimpiyat heyecanı 24 Temmuz'da başlayacak.