Çin Grand Prix’ine virüs tehdidi

BUGÜN NELER OLDU

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs, Formula 1 Çin Grand Prix'ini tehlikeye soktu.Yetkililer, yarışın iptal edilmesi ya da başka bir tarihe alınmasını görüşmek üzere bir toplantı yapacak. Konu ile ilgili açıklama yapan takım patronları, Formula 1 yöneticilerinin gerekli özeni göstereceklerini ve alınacak karara güvendiklerini belirtti. Daha önce birçok spor organizasyonun yanı sıra elektrikli araçların yarıştığıBu arada Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto da koronavirüs salgınının yayılmasının Japonya'da düzenlenecek 32. Olimpiyat Oyunları'nı etkileyebileceği konusunda ciddi endişe duyduklarını söyledi.Olimpiyat heyecanı 24 Temmuz'da başlayacak.