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Derbi fener’in

Filedeki ezeli rekabette , HDI ’yı set vermeden yendi ve ilk yarıdaki 3-1’lik yenilginin de rövanşını aldı

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Derbi fener’in
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı almış oldu. İlk sette Fenerbahçe Opet hücumda sıkıntı yaşasa da etkili taktik servisler ve rakibinin de hatalarını iyi kullanıp 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de servis üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-lacivertli takım, seti 25- 20, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3, Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediye: 3-0, Beylikdüzü-THY: 0-3, VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0.
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