Derbi fener’in

BUGÜN NELER OLDU

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.İlk sette Fenerbahçe Opet hücumda sıkıntı yaşasa da etkili taktik servisler ve rakibinin de hatalarını iyi kullanıp 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de servis üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-lacivertli takım, seti 25- 20, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-: 0-3,-Aydın Büyükşehir Belediye: 3-0,-THY: 0-3, VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0.