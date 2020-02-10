Derbi fener’in

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısındaki maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Opet, rakibinden rövanşı almış oldu.
İlk sette Fenerbahçe Opet hücumda sıkıntı yaşasa da etkili taktik servisler ve rakibinin de hatalarını iyi kullanıp 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de servis üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, 12-8 önde geçtiği seti, 25-23 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de teknik molayı 12-8 önde geçen sarı-lacivertli takım, seti 25- 20, mücadeleyi de 3-0 kazandı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA
: 0-3, Karayolları
-Aydın Büyükşehir Belediye: 3-0, Beylikdüzü
-THY: 0-3, VakıfBank-Yeşilyurt: 3-0.