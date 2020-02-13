Avrupa Güreş Şampiyonası: Bediha Gün'den bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar Dünya Şampiyonu Avrupa üçüncüsü rakibi Alman Alina Rotter Focken'i (5-4), Polonyalı Kamila Kulwicka'yı (12-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Fransız Pauline Denise Lecarpentier'ı (10-0) sayı tuşuyla yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Ekaterina Bukina ile karşılaştı. Milli güreşçi Rio Olimpiyatları'nda yenildiği ama 2018 Dağıstan'da Finalde yenerek Avrupa şampiyonu olduğu Rus Ekaterina Bukina karşısında maça tutuk başladı ve 4-0 yenik duruma düştü. Daha sonra iki puan alınca devre 4-2 bitti. İkinci devrede rakibinden pasifite ile bir puan daha kazandı ve durum 4-3 oldu. Son 30 saniyede rakibin ayaklarına dalmak girişiminde bulunan Adar, puan alamayınca maçı 4-3 kaybetti ve Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

Yasemin Adar 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Ayrıca 2017 Paris'te Dünya şampiyonu 2018 Budapeşte'de Dünya ikinciliğini elde etmişti.

Türkiye'yi 50 kiloda temsil eden Evin Demirhan önce repesajda Fransız rakibi Julie Sabatie ile karşılaştı ve rakibini r (9-0) yenerek bronz madalya maçına çıktı. Avrupa şampiyonu Rus rakibi Milena Dadasheva karşısında 2-1 öndeyken daha sonra verdiği puanlarla rakibine mağlup oldu ve Avrupa beşincisi oldu. 55 kiloda mindere Bedia Gün ise Moldovalı rakibi Mariana Dragutan'ı baştan sona üstün olduğu müsabakada (11-4) yenerek bronz madalya kazandı.

Bedia Gün 2018 ve 2019 yıllarının ardından bu yıl da bronz madalya kazanarak üst üste Avrupa üçüncüsü oldu. 56 kiloda Elif Yanık da bronz madalya için karşılaştığı Avrupa şampiyonu rakibi Rus rakibi Lubov Ovcharova'ya yenilince Avrupa beşinciliğini elde etti.

Merve Pul bronz, Aslı Tuğcu repesajda güreşecek

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları yarın sona erecek. Türkiye'yi 65 kiloda temsil eden Aslı Tuğcu ilk turda Yıldızlar Avrupa ikincisi ev sahibi İtalyan Veronica Brasci'yi (3-2) yendi. Avrupa şampiyonu Bulgar Mimi Nikolava Hristova'ya yenildi. Rakibi finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda Dünya ikincisi Ukraynalı Koliadenko ile karşılaşacak. 72 kiloda Merve Pul ise Avrupa Dünya Olimpiyat şampiyonu Rus Natalia Vorobia'ya yenildi. Rakibi finale yükseldiği için milli güreşçi bronz madalya için direkt olarak Avrupa Dünya şampiyonu Ukraynalı Alina Makhina Stadnik ile güreşme hakkını elde etti. 57 kiloda Mehlika Öztürk ilk turda Bulgar rakibi Tanya Teneva'yı (2-1) yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Mariana Simonyan'a yenildi ve elendi.

53 kiloda Zeynep Yetgil ilk turda Avrupa ikincisi Polonyalı Katszrna Krawchyk'a (3-1) yenildi. Rakibi de çeyrek finalde Dünya şampiyonu Belarus Kaladzinskaya'ya mağlup olunca elendi.

62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak ilk turda Dünya şampiyonu Bulgar Tayyibe Huseyn'e 9-6 yenildi. Rakibi de Rus rakibine yarı finalde mağlup olunca turnuvaya veda etti.

Serbest stil müsabakaları başlıyor

Grekoromen ve kadınlar müsabakalarının ardından serbest stilde heyecan yarın 5 sıklette yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı - Yunan Ioannis Martidis ile, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan Macar İsmail Muzsukaev ile, 70 kiloda Haydar Yavuz, Rus İsrael Kasımov ile 79 kiloda Batuhan Demircin Rus Magomed Eldarovitch Ramazanov ile ve 97 kiloda İbrahim Bölükbaşı da Ukraynalı Muriazi Mechelidze ile ilk turda karşılaşacaklar.