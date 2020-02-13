Nefes kesen mücadelede son sözü Eczacıbaşı VitrA söyledi

BUGÜN NELER OLDU

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDİ Sigorta'yı altın setle 3-2 yenerek 15. galibiyetini aldı. İlk iki seti 25-20 ve 25-13 alan Eczacıbaşı karşısında etkili servislerle mükemmel bir geri dönüşe imza atan G.Saray, 25-21'lik setlerle durumu 2-2 yaptı. Sarı-kırmızılılar altın sette de 8-3 öne geçti ama servis karşılamada yaşadıkları sıkıntıyı iyi değerlendiren Eczacıbaşı farkı kapattı ve 15-13 ile seti, 3-2 ile de maçı kazandı. Diğer sonuçlar:-Beşiktaş: 3-0,-Karayolları: 3-0,- Fenerbahçe Opet: 3-1,-Nilüfer Belediyespor: 3-1.