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'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın temsilcisi 'ı ağırlayacak.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 17.2.2020 12:34 ABONE OL
VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son hafta müsabakasında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı ağırlayacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 12 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-siyahlı takım, çeyrek finale kalmayı 5. hafta müsabakalarının ardından garantilemişti.

Lokomotiv Kaliningrad ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde ettiği B Grubu'nda, 8 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı VakıfBank 3-2 kazanmıştı.

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VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Kaliningrad
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