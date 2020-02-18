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: çeyrek finalde

Voleybol Kadınlar A Grubu 6. ve son hafta maçında , Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

DHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:49 ABONE OL
CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde

Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7 setlerle 3-2 kazandı. Eczacıbaşı VitrA bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Tudor Pop, Ricardo Ferreira

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Hande, Gamze, Melis, Ergül, Newcombe, Merve (L), Boskovic, Lloyd, Natalia, Yasemin, Saliha

BUDOWLANI: Nowicka, Smieszek, Twardowska, Kraiduba, Pencova, Baczynska, Stenzel (L), Lewandowska, Baldyga, Maciagowski

SETLER: 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7

SÜRE: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)

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CEV Şampiyonlar Ligi: Eczacıbaşı VitrA çeyrek finalde
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