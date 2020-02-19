Voleybolda üçlü çektik

BUGÜN NELER OLDU

Voleybolda dün Türk fırtınası yaşandı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımları Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, rakiplerini mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.ve grubu namağlup lider olarak tamamladı. Fenerbahçe Opet de A Grubu'nda konuk ettiğiBu sonuçla sarı-lacivertliler grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. B Grubu'ndaki temsilcimizGrubunu namağlup lider olarak tamamlayan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.