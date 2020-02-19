Voleybolda üçlü çektik

Voleybolda dün Türk fırtınası yaşandı. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımları Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, rakiplerini mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, gruptaki 6'ncı ve son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7'lik setlerle 3-2 yendi
ve grubu namağlup lider olarak tamamladı. Fenerbahçe Opet de A Grubu'nda konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi. B Grubu'ndaki temsilcimiz VakıfBank ise Rusya ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 devirdi.
Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.