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Etnospor’da kültürler buluştu

3. Uluslararası Etnospor Forumu sona ererken Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı , geleneksel sporların önemine vurgu yaptı

Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Etnospor’da kültürler buluştu
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi… Antalya'da "Geleneksel Sporların İhyası" temasıyla düzenlenen forumda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimlik sayesinde değer kazandığının altını çizerken, "Çocukların bu sporları tekrar icra eder hale gelmeleri, sporları canlandırmak, kültür ve kimliğimizi korumak son derece önemli. Sporun etrafındaki müzik, formalar her biri çok değerli. Tüm katılımcılar bu forumda çok önemli katkılarda bulundu" dedi.
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Etnospor’da kültürler buluştu
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