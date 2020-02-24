Etnospor’da kültürler buluştu

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Etnospor Forumu sona erdi… Antalya'datemasıyla düzenlenen forumda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Her toplumun kendine has bir kimliğe sahip olduğunu ve bu kimlik sayesinde değer kazandığının altını çizerken,dedi.