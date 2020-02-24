BUGÜN NELER OLDU

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın hayatını kaybeden babası Sinan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Dün Fatih Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile iş, spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. 2008-2011 yılları arasında G.Saray'da yöneticilik de yapan Sinan Kılıç'ın naaşı Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.