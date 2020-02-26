Olimpiyatlar tehlikede

Çin'de başlayan Koronavirüs vakaları bu ülkenin ardından en çok Japonya'yı sarstı... Tokyo'da 24 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları da artık büyük tehlike altında. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Dick Pound, erteleme ya da iptal tehlikesine dikkat çekti. Pound, "Başlamasından 2 ay önceye kadar virüs kontrol altına alınmazsa kesin bir karar vereceğiz. Öncelikle güvenliği düşünmek zorundayız. Olimpiyat Köyü, oteller, medya mensupları için tehlike var. Bu yeni bir savaş türü ve bununla yüzleşmek zorundayız. Elimizde somut deliller olmadığı sürece bu kararı alamayız. Bu şartlar altında ve güvenlik yokken Tokyo'da gerçekten bunu yapmalı mıyız diye insanlar soracaktır" dedi. Olimpiyatlar sadece 1940'ta yine Tokyo'da düzenlenecekken 2. Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmişti.



UEFA'DAN AÇIKLAMA

Avrupa'da Koronavirüs vakalarının artmasının ardından UEFA ikinci Başkanı Michele Uva, "EURO 2020 için ev sahibi ülkelerin bu konudaki kararlarına göre hareket edeceğiz. Biz turnuvayı iptal etmek ya da şehir değiştirmek istemiyoruz. Ancak ev sahibi ülkeler virüse karşı garanti vermezse bu durumda değişikliğe gidebiliriz. Eğer Avrupa çapında bir tehdit olursa Şampiyonlar Ligi'ni de durdurabiliriz" dedi. Bilindiği gibi Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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