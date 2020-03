Sporda Covid-19 günlüğü

BİFOUMA

Salgının spor ayağında da isimler bir bir açıklamalar yaparken Japonya'dan da üzücü haber geldi. Japonya Futbol Federasyonu Başkanı, Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve FIFA Yönetim Kurulu Üyesi Kozo Tashima'nın testlerinin pozitif çıktığı ve karantina altına alındığı duyuruldu.Serie A'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür, yaşanan ortamı anlattı. 20 yaşındaki oyuncu, akşam 6'dan sonra sokağa çıkanların kontrol edildiğini ve herkesin çok dikkatli olduğunu belirtirken şöyle devam etti: "Dışarı, markete ya da eczaneye gideceksen çıkabiliyorsun. Şehre giriş çıkışlar da durdurulmuş durumda. Evde yapmamız için egzersizler verildi. Ancak tabii ki gerçek antrenmanın yerini hiç tutacak şeyler değil. İnsanlar arasında dayanışma var ve herkes inanılmaz dikkatli."Yenı Malatyaspor'un oyuncusu Bifouma, İspanya'ya gidip gelmesi sonrasında testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Bifouma, "Bende virüs yok. İspanya'ya ailevi sebeplerden gittim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul'da kaldım. İspanya'ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı" dedi.NBA takımlarından Brooklyn Nets, dört oyuncusunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Basketbolun yaşayan efsanelerinden Kevin Durant de bunlardan biri... NBA'de birçok başarıya imza atan 32 yaşındaki kısa forvet, testinin pozitif çıktığını belirtti. Yıldız basketbolcu durumunun şu an için iyi olduğunu ifade ederek, "Herkes dikkatli olsun, kendinize ve karantinaya dikkat edin. Bunu aşacağız" diye konuştu.İtalyan devi Juventus, futbolcusu Daniele Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin de Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Matuidi üzerinde yapılan testler sonucunda Koronavirüs pozitif çıkmıştır. Şu an durumu oldukça iyi ve herhangi bir semptom göstermiyor" ifadeleri kullanıldı.Chelsea'nın sahibi Roman Abramovich koronavirüsten ekonomik anlamda etkilendi. The Moscow Times'ta yer alan habere göre Rus milyarder, virüs nedeniyle 2 milyar 600 milyon Euro zarar etti. Abramovich'in yaşadığı zararın virüsün borsalarda yarattığı çöküntü nedeniyle olduğu belirtildi. İş adamının servetinin hâlâ 12 milyar Euro olduğu vurgulandıAlman ekibi Hertha Berlin'de bir oyuncunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Hertha, tüm kulüp çalışanları ve futbolcuları 14 günlük karantinaya alırken, İspanyol Valencia kulübü de takımın %35'inin virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.İngıltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Mason Mount, Koronavirüs salgını dünyada kol gezerken yaptığı hareketle büyük tepki topladı. 21 yaşındaki futbolcu, potansiyel bir taşıyıcı riskine karşın milli takımdan arkadaşı Declan Rice ile halı sahada futbol oynarken görüntülendi. Chelsea, uyarılara kulak asmayan Mount'a ceza vermeyi planlıyor.Dünyadakı spor organizasyonları bir bir ertelenirken dün bu konuyla ilgili iki açıklama daha geldi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, tüm turnuvaların ertelendiğini açıkladı. Ayrıca Rusya Ligi'nin de 10 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.