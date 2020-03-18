Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Tenise koronavirüs engeli! 7 Haziran'a kadar durduruldu

Tenise koronavirüs engeli! 7 Haziran'a kadar durduruldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği () ve Kadınlar Birliğinin () düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran'a kadar durduruldu.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 18.3.2020 22:08 ABONE OL
Tenise koronavirüs engeli! 7 Haziran'a kadar durduruldu

Karşılaşmaları 20 Nisan'a kadar askıya alan ATP ile 2 Mayıs'a kadar maç oynanmamasına karar veren WTA tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran'a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.

Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi.

Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma'daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat'taki kadınlar, Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon'daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.

ENES ÜNAL'IN FORMASINI GİYDİĞİ REAL VALLADOLİD'DEN KORONAVİRÜS TESTİ İÇİN ÇARPICI AÇIKLAMA SPORCULARIN EVDEKİ EĞLENCELİ HALLERİ...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tenise koronavirüs engeli! 7 Haziran'a kadar durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA