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karantinaya alındı!

Ülkemizde ve 'da forma giyen , Paraguay'ın Club Olimpia takımında futbol hayatına devam ediyordu. Adebayor, Paraguay'da liglerin askıya alınmasının ardından ülkesine dönerken karantina altına alındı.

Giriş Tarihi: 24.3.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 13:45 ABONE OL
Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!

Ülkemizde daha önce Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Emmanuel Adebayor, son olarak Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Club olimpia takımına transfer olmuştu.

Yapılan açıklamaya göre ülkesi Togo'ya dönmek için yola çıkan Adebayor, komşu ülke Benin'de, 84 yolcu ile birlikte bir otelde 14 günlüğüne karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, kendisini evinde gibi hissettiğini ve Benin'de karantinada olmaktan dolayı herhangi bir rahatsızlık duymadığını dile getirdi.

36 yaşındaki futbolcu; Arsenal, Real Madrid, Manchester City ve Tottenham gibi takımlarda forma giymişti.

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Emmanuel Adebayor karantinaya alındı!
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