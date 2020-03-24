Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!

dakika | 2020 ertelendi!

dakika haberine göre bu yaz 'nın başkenti 'da düzenlenecek olan Olimpiyatlar, corona virüsü salgını nedeniyle 1 sene ertelendi. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:20 ABONE OL
Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!

Son dakika corona virüsü haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenip ertelenmeyeceği günlerdir konuşuyordu. Japonya Başbakanı Sjinzo Abe, önce "Olimpyatların yapılıp yapılamayacağı tam olarak anlaşıldıktan sonra erteleme kararı alınabilir" demişti. Shinzo Abe daha sonra ise IOC Başkanı Thomas Bach ile görüşerek, tıpkı EURO 2020 gibi bir sene erteleme talep etmişti. Gelen son dakika haberine göre Tokyo 2020 Olimpiyatları 2021 yazına ertelendi.

Son dakika: 2020 Tokyo Olimpiyatları'na corona virüsü şoku! Ertelendi | Video


SON DAKİKA | JAPONYA BABAŞKANI SHİNZO ABE'DEN OLİMPİYAT TALEBİ! CORONA VİRÜSÜ...

OLİMPİYATLAR ERTELENİYOR MU? JAPONYA BAŞBAKANI SHİNZO ABE AÇIKLADI...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA