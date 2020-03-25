Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Conor McGregor'dan corona virüsüyle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

'dan corona virüsüyle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaşan McGregor sağlık çalışanlarına destek vermeyi de unutmadı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 25.3.2020 21:55 ABONE OL
Conor McGregor'dan corona virüsüyle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

BARCELONA'NIN YILDIZI MESSİ'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ! CORONA VİRÜSÜNE KARŞI... SERGİO RAMOS'TAN CORONA VİRÜSÜ SALGINIYLA MÜCADELE İÇİN DEV BAĞIŞ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Conor McGregor'dan corona virüsüyle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA