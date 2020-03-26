Fenerbahçe'den son dakika Serhat Güler açıklaması: İkinci corona virüsü test sonucu negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü milli boksör Serhat Güler'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. 17 Mart tarihinde İngiltere'den Türkiye'ye dönen sporcunun ilk corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulgulara rastlanmasının ardından yeniden teste tabi tutulduğu belirtilen açıklamada Güler'in ikinci corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığı ve tedavi olduğu hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere'de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.

İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."