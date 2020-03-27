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takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek

takımları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelede solunum cihazı ve diğer tıbbi donanımların üretimine destek olacak.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 27.3.2020 22:12 ABONE OL
Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Aston Martin Red Bull, BWT, Haas, McLaren, Mercedes-AMG Petronas, Renault ve Rokit Williams, tıbbi cihaz üretimi için "Pit Yolu" isimli projede bir araya geldi.

Açıklamada, "Pit Yolu Projesi, F1 endüstrisinin temel becerileri olan hızlı tasarım, prototip üretimi ve montaja odaklanarak, takımların kaynaklarını bir araya toplayacak. Bu yedi takım, koronavirüs salgınının çıkardığı zorluklara hızlı ve yenilikçi yanıtlar arayan endüstrilere destek vermeye hazırdır." ifadelerine yer verildi.

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Formula 1 takımları, solunum cihazı üretimine destek verecek
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