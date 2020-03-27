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Sağlık Bakanı 'dan corona virüsü açıklaması: Spor camiasında...

Sağlık Bakanı corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Spor camiasında vaka sayısının az olmadığını söyleyen Bakan Koca, "Bir sporcuda görülmüş olması onun temas ettiği kişilerde de olması anlamına geliyor. Lütfen kendimizi izole edelim diyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 20:18 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 20:19 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü açıklaması: Spor camiasında...

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca yaptığı açıklamada spor camiasında vaka sayısının az olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Spor camiasında pozitif vakaların sayısı az değil. Bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekliyle sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir sporcuda görülmüş olması onun temas ettiği kişilerde de olması anlamına geliyor. Lütfen kendimizi izole edelim diyoruz. Herkes bu dönemde evde kendisini izole etme noktasında gayret ve hassasiyet içinde olmalı. Ancak böyle başarılı olabiliriz."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüsü açıklaması: Spor camiasında...
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