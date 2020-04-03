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Bokstaki ağır sıklet unvan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Birliği (), Dünya Boks Organizasyonu () ve () ağır sıklet kemerlerinin sahibi boksör 'nın, ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 3.4.2020 19:57 ABONE OL
Bokstaki ağır sıklet unvan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Tottenham Hotspur Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, "Tottenham Hotspur Stadı'nın bu dövüşe ev sahipliği yapma olasılığını araştırmaya devam edeceğiz." denildi.

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Bokstaki ağır sıklet unvan maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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