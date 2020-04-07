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Dünya dalış rekortmeni 'den "evde kal" çağrısı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 15:14 ABONE OL
Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den evde kal çağrısı

Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını, gelecek sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoruna evinde, meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlandığını belirtti.

Bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan dünya rekortmeni Ercümen, şöyle konuştu:

"Evde vücut ağırlığı ile antrenmanlar yapıyorum. Nefes çalışmaları yapıyorum ki bu virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyumaya çalışıyorum çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız."

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Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den "evde kal" çağrısı
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