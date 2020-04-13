İşte Türkiye Jokey Kulübü'nde Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destek!

Türkiye Jokey Kulübü'nden Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destek belli oldu.

Daha önce yaptığı açıklamayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Destek Kampanyası'na destek olmak amacıyla, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine kabul edilecek bahis gelirlerini bağışlayacağını duyuran TJK, bu yarışlardan elde edilen geliri açıkladı.

TJK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Nisan'daki yarışlardan kampanyaya 1 milyon 50 bin 828 TL bağışlandığını duyuruldu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanan müşterek bahis oyunlarından 4.041.649 TL hasılat elde edilmiştir.

Hasılat üzerinden hesaplanan yarış geliri; 4.041.649 TL X %26 = 1.050.828 TL olmuştur.

Bu rakamın içinden; Kulübümüzün ödeyeceği bayi primi, yurt dışı yarışlar için ödenecek komisyon, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki özel hesaba aktarılacak tutar ve herhangi bir operasyonel gider kesilmeden direkt olarak tamamıyla kampanyaya aktarılacaktır.

Bu vesileyle, Türkiye Jokey Kulübü olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı ülkemizde gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveriyle görev yapan tüm Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimizi sunarız."