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'na corona virüsü engeli

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen 'nun yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle planlanan tarihte başlamayacağı açıklandı. İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 14.4.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 20:40 ABONE OL
Fransa Bisiklet Turu'na corona virüsü engeli

Organizatör şirket Amaury'den yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerindeki yarışın belirlenen zamanda başlamasının imkansız olduğu belirtildi.

Şirketin yeni tarihleri belirlemek üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent Paris'te sona ermesi hedefleniyordu.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

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Fransa Bisiklet Turu'na corona virüsü engeli
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