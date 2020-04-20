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Maaşlarında yüzde 60 indirim yaptılar! ...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını nedeniyle spor kulüplerini zorlu bir dönem bekliyor. Ekonomik olarak sıkıntılı bir sürecin içine giren kulüpler, oyunculardan indirim beklentisi içinde. 'da rugby oyuncuları da bu kapsamda maaşlarında yüzde 60 indirim yaptıklarını açıkladı.

İHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:49 ABONE OL
Maaşlarında yüzde 60 indirim yaptılar! Avustralya...

Corona virüs salgını nedeniyle maçların askıda olduğu Avustralya'da, rugby sporcuları maaşlarında indirime gitti.

Rugby Birliği Oyuncular Derneği ile kulüpler arasında yapılan görüşme sonucu, 192 profesyonel sporcu, maaşlarında yüzde 60 indirimi kabul etti.

Avustralya Rugby Ligleri CEO'su Raelene Castle, "Dünyadaki spor organizasyonları tamamı, daha önce görülmemiş küresel bir sorunla karşı karşıya. Oyuncuların geleceğini güvence altına alma ve bu zor zamanlarda ilerlememize yardımcı olma konusundaki rollerini ve hareketlerini takdir ediyoruz. Bizimle ortak çözüme ulaştıkları için onlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Maaşlarında yüzde 60 indirim yaptılar! Avustralya...
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