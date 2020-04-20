Marco Motta: Düzenli olarak çalışıyoruz

Süreçle ilgili görüşlerini aktaran Eczacıbaşı VitrA'nın tecrübeli antrenörü Marco Motta, "Öncelikle herkesin sağlıklı kalabilmesini ve tüm dünyanın bu salgından en kısa sürede kurtulabilmesini diliyoruz" sözleriyle dileklerini iletirken, takımının durumunu "Kimse böyle uzun bir ara olmasını beklemiyordu. Bu herkes için yeni bir durum. Bizim için önemli olan, bu dönemde oyuncularımızın çalışmalarının tamamen durmaması ve evde hareket etmeye devam etmeleri. Bazı oyuncularımızı, durumlarını gözlemlemek için ikili gruplar halinde çağırdığımız oluyor, ancak hepsini bir araya getirmiyoruz. Bazı yabancı oyuncularımız ülkelerine döndü, Saliha Şahin de şu anda Ankara'da. Tüm takımımızın aynı yerde olamaması tabii ki kolay bir durum değil. Yine de teknik kadromuzla birlikte düzenli çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye özetledi.

"OYUNCULARI GÖZLEMLİYORUZ"

Evde kaldıkları sürenin, şu ana kadar yapılanları değerlendirmek ve nelerin geliştirebileceğine yönelik planlar yapmak için iyi bir zaman olduğunu belirten Motta, "Oyuncularımızın mevcut durumunu ve gelişimlerini gözlemliyor, bir sonraki adım için planlar yapıyoruz. Evde geçirdiğimiz sürede videolar, maçlar izliyor, raporlara bakıyoruz. Elimizde çalışmak için güzel bir zaman var. Şu anda birçok antrenör ve kondisyoner özel görüşmeler yapıyor. Birbirini bulmanın kolay olduğu bir dönemdeyiz çünkü herkes evde. Herkes vaktini birbiriyle konuşarak geçiriyor. Ben de ailemle günde 1-1,5 saat konuşuyorum. Kendi rutinlerimizi oluşturabilecek zamanımız var artık" diyerek sözlerini tamamladı.



Bu dönemi, sakatlığı olan oyuncuların rehabilitasyon süreci açısından iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Marco Motta şu anki odak noktalarının, özellikle yıldız smaçörleri Hande Baladın gibi sakatlığı olan oyuncuları eski formuna kavuşturmak olduğunu dile getirdi. Motta, Hande'nin sakatlık sonrası uzun bir süre hareket edemediğini ancak, artık çalışmalarında vitesi yükseltmiş olduğunu belirtirken fiziksel olarak da gelişmekte olduğunu ekledi. 22 yaşındaki smaçör, turuncu beyazlıların 18 Şubat'ta Budowlani Lodz ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında sol tarak kemiğinde oluşan kırık sonucu sahalardan uzak kalmıştı.



"HANDE İYİ NOKTAYA GELDİ"

Eczacıbaşı VitrA'nın kondisyoneri Eduardo Romero, sakatlığı bulunan oyuncuların toparlanma süreci ve kuvvet çalışmalarını, "Antrenmanlarımızı evden sürdürmek zor oluyor, bu sebeple Hande ve Yasemin için kulübü açıyoruz. Hande'nin programında ağırlıklı olarak sakatlığın toparlanması adına egzersizler ve sezon içerisinde yaptığı bireysel programdan çalışmalar var. Neredeyse 8 hafta kadar yürüyemedi. Geçtiğimiz hafta normale yakın bir şekilde yürümeye başladı. En az 8 haftalık sıkı bir çalışma süreci sonrası normal antrenman temposuna başlayabilecek. Şu ana kadarki çalışmalarımızda her seferinde performansının üzerine koydu, daha iyi bir noktaya geldi. Dikkat ettiğimiz bir diğer nokta ise, Hande'nin önceden yaşadığı omuz sakatlığı. Tekrar hücum yapmaya başladığında ağrı hissetmemesi için üst vücudunu ve omzunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Sonrasındaki hedefimiz ise tüm oyuncularımızda olduğu gibi, kondisyon kaybının önüne geçmek ve olabilecek en yüksek seviyede kuvvet antrenmanlarına devam etmesini sağlamak" sözleriyle açıkladı.



Oyuncularla sık iletişim kurduklarını belirten Romero, sporcuların bireysel çalışmalarıyla ilgili "Birlikte bu dönemi olabildiğince iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Oyuncuların programlarını bireysel olarak hazırlıyoruz ve alternatifler getiriyoruz çünkü hepsinin evinde farklı aletler var. Her haftanın bitiminde oyuncularla, çalışmalarının nasıl geçtiğini ve özel bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını konuşuyoruz" dedi.

