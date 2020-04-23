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'na corona virüsü engeli

'nın başkenti 'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 24.4.2020 00:19 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 00:27 ABONE OL
2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na corona virüsü engeli

Avrupa Atletizm Birliğinden (EA) yapılan açıklamada, salgının henüz kontrol altına alınamadığı hatırlatılarak, Fransız yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda şampiyonanın iptaline karar verildiği belirtildi.

EA'nın şampiyonaya ilişkin konuları ve atletizm takvimindeki değişiklikleri 7-8 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda görüşeceği kaydedildi.

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2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na corona virüsü engeli
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