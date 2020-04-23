Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu

, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu

Kulübü Başkanı , BJK-Kabataş Vakfı Okulları öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği törene katıldı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 23.4.2020 20:22 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen törende BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu'nun da yer aldığı belirtildi.

Törende açıklamada bulunan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Meclisimizin varlığı, vatanını milletini seven genç nesillerin sahip çıkmasıyla sürecektir. BJK-Kabataş Vakfı Okullarında yetişecek öğrencilerimizin, diğer çocuklarımıza da örnek olacak şekilde Cumhuriyetimize sahip çıkacaklarına inanıyorum. Değerli öğretmenlerimize de binlerce kez teşekkür ediyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi, BJK-Kabataş Vakfı Okullarının öğrencileriyle internet ortamında buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA