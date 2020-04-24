Spor dünyasından 23 Nisan paylaşımları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda dev poster önünde çocuklarla kutlama yaparken sonrasında da FB TV yayınına çıktı...Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, oğlu Sarp ile birlikte bu kareyi paylaşarak bayramı kutladı…Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün 100. yaşını büyük bir heyecanla kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin de en güzel tezahürüdür" mesajını yayımladı...Türkiye Atletizm Federasyonu ve Eker iş birliği ile sanal ortamda 23 Nisan Çocuk Koşusu düzenlendi...Everton'dan Cenk Tosun çocukların bayramını kutlayanlar arasındaydı.F.Bahçe Beko'nun yıldızı Nando de Colo, çocukları ile birlikte video çekerek "Çocuklarımla beraber çocuklara adanmış bu özel günü kutlamak istedik" dedi.Cengiz Ünder, 23 Nisan dolayısı ile 100 okula 11'er futbol topu bağışlarken, Ozan Tufan da destek olarak 100 okulun kütüphanelerine kitap desteği sözü verdi.