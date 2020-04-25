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HOLLANDA Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle 2019-20 sezonunu iptal etti. 2019-20 sezonu 'Beyaz sezon' olarak kabul edilirken, şampiyon ve küme düşme olmayacak. Hollanda 1. Ligi'ne çıkan takım da bulunmayacak. Sıralamada Ajax 56 puan ve averajla liderdi. Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar ise mevcut puan durumuna göre belirlenecek. Buna göre Babel'in de forma giydiği lider Ajax, Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ikinci AZ Alkmaar ise ön elemelerde mücadele edecek. 3. sıradaki Feyenoord UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Alınan kararların UEFA'nın onayına tabii olduğu açıklandı.BUNDESLIGA'NIN başlaması için tüm olasılıklar masaya yatırılıyor. Alman Kulüpler Birliği (DFL), Almanya Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Dairesi'ne gönderdiği raporda oyuncuların maske ile oynayabileceği ve maskenin kayması halinde hemen maçın durdurularak hakem tarafından uyarı yapılabileceği vurgulandı.BIR erteleme de atletizm dünyasından geldi. Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası da salgın nedeniyle iptal edildi. Avrupa Atletizm Birliği (EA) kararı duyururken takvimdeki değişikliklerin 7-8 Mayıs'ta yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı.LA Liga'nın ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de planlar yapılıyor. Lig yönetimi, hazırladığı protokolde tüm detaylara yer verirken ligin başlaması halinde oyuncularınLigin mayısta başlaması beklenmezken hükümet 2021'e kadar maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.