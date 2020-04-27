Sabah spor’la dünya turu

BUNDESLIGA'DA liglerin başlaması için 9 Mayıs tarihi konuşulurken Borussia Mönchengladbach da boş tribünlerden kâr etmek için harekete geçti. Belarus'taki gibi tribünlere karton taraftar yerleştirme uygulaması yapma kararı alan Alman ekibi, 5 Euro'dan koltukları satışa çıkardı. Cansız mankenlere 5 Euro ödeyen taraftarların fotoğrafları eklenirken şimdilik 8 bin talep geldiği öğrenildi. Daha lig başlamadan 40 bin Euro kazanan Alman ekibi bu parayı da Covid-19 mücadelesi için bağışlayacak.ABD virüsün etkisini derinden hissederken NBA'de takımlara antrenman izni çıktı. Cuma gününden itibaren bazı eyaletlerde kısıtlamaların gevşetileceği açıklanırken sporcuların bireysel idman yapmalarının da önü açıldı. Atlanta Hawks (Georgia) ve Oklahoma City Thunder (Oklahoma) ardından Miami Heat ve Orlando Magic (Florida) de sahaya inebilecek.HOLLANDA Ligi'nin iptal edilmesinin ardından küme düşmenin de olmaması ilginç bir detayı ortaya çıkardı. 18 takımlı ligin 17. sırasındaki ADO Den Haag'ın teknik direktörü Alan Pardew, takımı kümede tuttuğu için sözleşmesi gereği 100 bin Pound bonus alacak. Pardew, ligin 20. haftasında devraldığı ADO Den Haag'da çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alabilmişti.Arabistan'da forma giyen Arjantinli futbolcular L. Gil, Sergio Vittor ve Christian Guanca 1 haftadır Almanya'da mahsur kaldı. Brezilya aktarmalı olarak gitmek zorunda kalan 3 oyuncu, iki ülke arasındaki yasak nedeniyle izin alınmasını beklerken, havaalanında yatıp kalkıyorlarKORONAVIRÜS salgınının etkili görüldüğü ülkelerden İtalya'da futbola dönüş tarihi açıklandı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A ekiplerinin 4 Mayıs'ta bireysel çalışmalara başlayabileceğini, şartlar olumlu giderse de 18 Mayıs'ta antrenmanların takım halinde devam edeceğini belirtti.