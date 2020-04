Haber hattı

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, liglerin başlama talimatı verildiği an hakem camiası olarak hazır olduklarını söyledi. Tüm tedbirleri aldıklarını belirten Alp, "Hakemlere programlar yollandı, ev içi ve ev dışında kendilerini nasıl antrene edeceklerine dair bilgiler aktarıldı. Liglerin başlama talimatı verildiği an biz hazırız.Haftalık yemek menüsünden, çalışma verilerine kadar her şey kontrol altında" dedi.KORONAVIRÜS nedeniyle askıya alınan turnuvalar profesyonel tenisçileri maddi sıkıntıya sürüklerken, Fransa Açık'ın son çiftler şampiyonu Kevin Krawietz, ekonomik sorunlar nedeniyle bir markette reyon görevlisi olarak çalışmaya başladı. Der Spiegel'e konuşan 28 yaşındaki Alman raket, "Haftalık 450 Euro'ya rafları düzenliyorum. Mağazadan aldığım izinle haftada 3-4 kez antrenman yapabiliyorum" dedi. Kraweitz, çiftler dünya sıralamasında 13. durumda.SÜPER Lig ekibi Kasımpaşa, Koronavirüs salgını sonrası ertelenen maçların ardından antrenmanlara yeniden başladı. Lacivertbeyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde tesislerde dün ilk idmanını gerçekleştirdi.Hijyenle ilgili uyarıları dikkate alan oyuncular, dayanıklılık çalışmasının ardından pas oyunu ile günü tamamladı.hazırlıkların bugün devam edeceği açıklandı.TENİSTE erkekler dünya 3 numarası olan Dominic Thiem, Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri düşen alt sıralardaki tenisçilere yardım edeceğine, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi tercih ettiğini bildirdi. 26 yaşındaki Avusturyalı raket, "Dürüst olmak gerekirse, düşük sıradaki tenisçiler dahil hiçbir oyuncunun hayatta kalma savaşı verdiğini düşünmüyorum. Hiçbiri açlıktan ölmeyecek" ifadelerini kullandı.G.SARAY'IN eski futbolcusu Bruma'nın sarı kırmızılı takımdan Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldığı belirtildi. Hollanda basınında çıkan habere göre Bruma, Leipzig'de oynarken en yakın arkadaşı Ganso'ya mahkeme onaylı vekaletini verdi. Ardından