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Suçlulara futbol kulübü satmayın

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
Suçlulara futbol kulübü satmayın
İstanbul'da 2 Ekim 2018 tarihinde cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın, Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istedi. Cengiz adına avukat Rodney Dixon, Premier Lig yönetimine bir mektup gönderdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle United'ı satın almak suretiyle kendi imajını aklamak için İngiliz futbolunu istismar edeceği belirtilen mektupta, "Futbolun, örtbasın başka bir parçası haline gelmesine izin verilemez" ifadesi kullanıldı.
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Suçlulara futbol kulübü satmayın
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