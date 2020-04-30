Suçlulara futbol kulübü satmayın

İstanbul'da 2 Ekim 2018 tarihinde cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan'ın, Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istedi. Cengiz adına avukat Rodney Dixon, Premier Lig yönetimine bir mektup gönderdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle United'ı satın almak suretiyle kendi imajını aklamak için İngiliz futbolunu istismar edeceği belirtilen mektupta,ifadesi kullanıldı.