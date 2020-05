At yarışları ne zaman başlayacak, son dakika gelişmesi var mı? TJK at yarışları ne zaman koşulacak?

Ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeni ile sosyal ve sportif alanda birçok faaliyet ertelenmişti. Futboldan at yarışlarına kadar birçok organizasyona ara verilmek zorunda kalınmıştı. Sosyal hayatta normalleşme planının açıklanması ve futbol liglerinin başlayacak olmasının akabinde, gözler at yarışlarına çevrildi. Peki, TJK at yarışları ne zaman başlayacak, son dakika gelişmesi var mı?

AT YARIŞLARI NE ZAMAN KOŞULACAK?

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

TJK KARARLARI AÇIKLAYACAK

TJK, at yarışlarının başlaması için önümüzdeki günlerde toplantı yapacak.

AT YARIŞLARI NE ZAMAN İPTAL EDİLMİŞTİ?

Mart ayının 10'unda görülen ilk korona vakasının ardından at yarışları 20 Mart'tan itibaren iptal edilmişti.