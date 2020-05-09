DSÖ, spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tıp ve Bilim Komisyonu ile gerçekleştirilen istişare sürecinin ardından DSÖ, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate alarak, kitle katılımlı etkinlikler düzenleyecek spor federasyonları için tavsiyeler içeren bir kılavuz hazırladı.

Kılavuz, düzenlenecek etkinlikler öncesi ve sırasında göz önünde bulundurulması gereken temel faktörleri, ana sorunları ve koronavirüsün olası etkilerinin hafifletilmesine yönelik önlemleri içeriyor.

Dünya Sağlık Örgütünden Süper Lig'in başlaması kararı yorumu