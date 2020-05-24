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'in genel müdürü Seidl: Kimse birinci pilot olmayacak

Formula 1 takımlarından 'in genel müdürü , birinci pilot tartışmalarına son noktayı koydu. Seidl, "Ben bu takımın patronu olduğum sürece hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak." dedi.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 24.5.2020 22:19 ABONE OL
McLaren'in genel müdürü Seidl: Kimse birinci pilot olmayacak

Formula 1 takımlarından McLaren'in genel müdürü Andreas Seidl, gelecek yıl için anlaştıkları Avustralyalı pilot Daniel Ricciardo'nun sezona 1. pilot olarak başlamayacağını bildirdi.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Seidl, "Ben bu takımın patronu olduğum sürece hiç kimse sezona 1. pilot olarak başlamayacak." ifadesini kullandı.

Seidl, 2019 sezonunda Carlos Sainz ve Lando Norris'in iki eşit pilot olarak yarıştıklarını hatırlattı. 30 yaşındaki Ricciardo, McLaren'de 2021 sezonunda 20 yaşındaki Büyük Britanyalı Norris ile takım arkadaşı olacak.

Sainz ise gelecek sezon Ferrari takımına katılacak. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Formula 1'de 2020 sezonu henüz başlamadı.

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McLaren'in genel müdürü Seidl: Kimse birinci pilot olmayacak
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