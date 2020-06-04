Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Nadal ABD Açık hakkında konuştu! "Umarım..."

Nadal hakkında konuştu! "Umarım..."

Erkeklerde dünya 2 numarası , 24 Ağustos'ta 'ta yapılması planlanan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Henüz turnuvaya katılmakla ilgili son kararını vermediğini belirten Nadal, salgının durumuna göre hareket edeceğini ifade etti.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 4.6.2020 21:41 ABONE OL
Nadal ABD Açık hakkında konuştu! Umarım...

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, ABD Açık'a katılıp katılmayacağı hakkındaki soruya, "Bu soruyu şu an için sorsaydınız hayır derdim. Bir kaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım evet diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Bir kaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." yanıtını verdi.

Nadal, New York'un dünyada yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

ABD'de veya başka bir yerde tenis organizasyonunun yapılabilmesi için virüsün bulaşmasının engellenmesi ve bütün katılımcılara güvenli uçuş garanti edilmesi gerektiğini söyleyen Nadal, tenis dünyasının sakin, sabırlı ve sorumlu davranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bir çok spor gibi marttan beri yapılmayan teniste Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), temmuz ayı sonuna kadar düzenlenmesi planlanan bütün organizasyonlarını iptal etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nadal ABD Açık hakkında konuştu! "Umarım..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA