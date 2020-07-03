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Rekortmen maratoncu Kipsang'a doping ihlalinde 4 yıl men cezası

Dünya rekortmeni uzun mesafe koşucusu Kipsang'ın, doping testleri öncesinde bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçeleriyle spordan 4 yıl men cezası aldığı açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:32 ABONE OL
Rekortmen maratoncu Kipsang'a doping ihlalinde 4 yıl men cezası

Dünya rekortmeni uzun mesafe koşucusu Kenyalı Wilson Kipsang, doping ihlali gerekçesiyle spordan 4 yıl men edildi.

Atletizmde Dürüstlük Biriminin (AIU) sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, doping testleri öncesinde bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçeleriyle, 38 yaşındaki Kipsang'ın spordan 4 yıl men cezası aldığı belirtildi.

CEZASI 10 OCAK 2020'DEN İTİBAREN GEÇERLİ SAYILACAK

2012 Londra Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Kipsang'ın cezası, 10 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli sayılacak.

Wilson Kipsang, 2013 Berlin Maratonu'nda 2.03.23'lük derecesiyle erkekler maraton dünya rekorunu kırmış ve bu rekoru bir süre elinde tutmuştu.

Kenyalı sporcu, Berlin'in yanı sıra Londra (2012, 2014), New York ve Tokyo'daki maraton yarışlarında da altın madalya elde etmişti.

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Rekortmen maratoncu Kipsang'a doping ihlalinde 4 yıl men cezası
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