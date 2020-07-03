Türk okçuluğunu anlatan kitap 5 dile çevrildi

Okçular Vakfı tarafından hazırlanan ve Yunus Emre Enstitüsünce 5 dile çevrilen modern okçuluğun başucu eseri "12 Adımda Okçuluk"
adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan dünyada Türk okçuluğunun bilinirliğini artıracak bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Her yönüyle resimlendirilmiş, anlaşılabilen, barkodları okuttuğunuzda videolara da ulaşabildiğiniz ve videolardan hareketlerinizi daha doğru yapabileceğiniz bir kitap.
Kitapta duruş, çekiş ve ekipmanın doğru kullanımıyla ilgili her şeyi resimli ve videolu olarak sunuyoruz" dedi. İngilizce, Fransızca, Arapça, Boşnakça ve Arnavutça'ya
çevrilen eser, "12 adımda" okçuluğu temel tekniklerle anlatıyor.