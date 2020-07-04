Haber hattı

Nabil Fekir hakeme kızdı VAR kamerasını tekmeledi
LA Liga'da Real Betis forması giyen Nabil Fekir, takımının Villarreal'e 2-1 yenildiği maçta yaptıkları ile mücadeleye damga vurdu. Maçın hakemi Gil Manzano, Fekir'i ikinci sarı kart sonrasında oyun dışına gönderince Fransız yıldız sinirlendi.
32 milyon Euro değeri olan Fekir, soyunma odasına giderken yolunun üzerindeki VAR kamerasına tekme atarak hakemi protesto etti.
Nurmagomedov'un babası virüs kurbanı
UFC
hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, babasından gelen acı haberle sarsıldı. Dağıstanlı sporcunun babası Abdülmanap Nurmagomedov, Koronavirüs'e karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve 57 yaşında yaşamını yitirdi. Abdülmanap Nurmagomedov, testinin pozitif çıkmasının ardından Moskova'daki bir askeri hastaneye yatırılmış ve haziran ayının sonlarına doğru da komadan çıkmıştı. Ancak bu kurtulmasına yeterli olmadı.
NFL yönetimi ırkçılığa karşı harekete geçti
ABD'DE ırkçılığa karşı mücadeleyi yürüten NFL'in getireceği yeni uygulamayla, ilk hafta müsabakaları öncesi siyah marşı olarak anılan "Lift Every Voice and Sing"
parçası seslendirilecek. Bu uygulama diğer maçlarda da devam edecek. Ayrıca NFL yönetimi, mağduriyeti yaşamış kişileri anmak isteyen sporculara izin verecek. Sporcular, kasklarında veya formalarında bu isimleri taşıyabilecek.
Wesley Sneijder'in futbola dönmesi için yürüdüler!
HOLLANDA'DA Arjen Robben'in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra yeşil sahalara geri dönmesinin ardından, Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'in memleketinin takımı olan Utrecht'in taraftarları da benzer bir istekle sokaklara döküldü.
36 yaşındaki Wesley Sneijder'in futbola dönmesi için yürüyüş yapan ve meşaleler yakan taraftarlar "1 yıl daha" yazılı pankartlar da taşıdı.
Dünye rekortmeni atlete 4 yıl men cezası verildi
DÜNYA rekortmeni uzun mesafe koşucusu Kenyalı Wilson Kipsang,
doping ihlali gerekçesiyle spordan 4 yıl men edildi. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) yaptığı açıklamada, doping testleri öncesinde bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçeleriyle, 38 yaşındaki Kipsang'ın spordan 4 yıl men cezası aldığını belirtti. Kipsang, 2013 Berlin Maratonu'nda 2.03.23'lük derecesiyle erkekler maraton dünya rekorunu kırmıştı.
Yetenek avcısı Scoutium'a 2 milyon $'lık yeni yatırım
GENÇ yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium büyüyor. Yeni yatırım turunu bitiren Scoutium'a 2 milyon dolarlık katkı ile yatırımını 3 milyon $'a çıkardı. Scoutium CEO'su Efe Aydın, "Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda önemli isimlerden aldığımız bu yatırımdan dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. Bize güvenenlere teşekkür ediyoruz" dedi.