Haber hattı

LA Liga'da Real Betis forması giyen Nabil Fekir, takımının Villarreal'e 2-1 yenildiği maçta yaptıkları ile mücadeleye damga vurdu. Maçın hakemi Gil Manzano,32 milyon Euro değeri olan Fekir, soyunma odasına giderken yolunun üzerindeki VAR kamerasına tekme atarak hakemi protesto etti.hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, babasından gelen acı haberle sarsıldı. Dağıstanlı sporcunun babası Abdülmanap Nurmagomedov, Koronavirüs'e karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti ve 57 yaşında yaşamını yitirdi. Abdülmanap Nurmagomedov, testinin pozitif çıkmasının ardından Moskova'daki bir askeri hastaneye yatırılmış ve haziran ayının sonlarına doğru da komadan çıkmıştı. Ancak bu kurtulmasına yeterli olmadı.ABD'DE ırkçılığa karşı mücadeleyi yürüten NFL'in getireceği yeni uygulamayla, ilk hafta müsabakaları öncesi siyah marşı olarak anılanparçası seslendirilecek. Bu uygulama diğer maçlarda da devam edecek. Ayrıca NFL yönetimi, mağduriyeti yaşamış kişileri anmak isteyenHOLLANDA'DA Arjen Robben'in futbolu bıraktıktan 1 yıl sonra yeşil sahalara geri dönmesinin ardından, Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder'in memleketinin takımı olan36 yaşındaki Wesley Sneijder'in futbola dönmesi için yürüyüş yapan ve meşaleler yakan taraftarlar "1 yıl daha" yazılı pankartlar da taşıdı.DÜNYA rekortmeni uzun mesafe koşucusu Kenyalıdoping ihlali gerekçesiyle spordan 4 yıl men edildi. Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU) yaptığı açıklamada, doping testleri öncesinde bulunduğu yeri belirtmediği, sahte delil ve yalan ifade sunarak gizlemeye çalıştığı gerekçeleriyle, 38 yaşındaki Kipsang'ın spordan 4 yıl men cezası aldığını belirtti.GENÇ yetenekleri keşfeden dijital futbol gözlemciliği platformu Scoutium büyüyor. Yeni yatırım turunu bitiren Scoutium'a 2 milyon dolarlık katkı ile yatırımını 3 milyon $'a çıkardı. Scoutium CEO'su Efe Aydın, "Global bir marka olma hedefiyle çıktığımız bu yolda önemli isimlerden aldığımız bu yatırımdan dolayı oldukça gururlu ve mutluyuz. Bize güvenenlere teşekkür ediyoruz" dedi.