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Göcek'te yat kazası geçirdi!

ATP sıralamasında dünya 2 numarası olan İspanyol tenisçi , Göcek'te yatıyla geçirdi. Tekne, uzun uğraşların ardından kayalıklardan uzaklaştırılabildi.

DHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:05 Son Güncelleme: 5.7.2020 17:20 ABONE OL
Rafael Nadal Göcek'te yat kazası geçirdi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'e tatile gelen ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın yatı, kayalıklara çarptı. Uzun uğraşın ardından kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı yerde demir attı. Yapılan incelemelerde yatta seyahati engelleyecek bir hasar olmadığı tespit edildi.
Dünyanın en önemli tenis sporcularından Rafael Nadal, 38.5 milyon TL'lik 'White' adlı süper lüks motoryatıyla çıktığı turda, İspanya'nın Mallarco Adası'ndan Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne geldi. Nadal'ın yatı, Sıralıbük Koyu'nda dün saat 16.30 sıralarında kayalıklara çarptı. İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Teknede hasar tespit çalışması yapıldığı, seyahati engelleyecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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Rafael Nadal Göcek'te yat kazası geçirdi!
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