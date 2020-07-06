Haber hattı

Bottas kazandı Avusturya karıştı
Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avusturya GP'si nefesleri kesti. Yarış öncesinde 2. sırada başlayacak olan Hamilton'a verilen ceza ile İngiliz pilot 5. sıraya gerilerken Max Verstappen 2. başladı. Ancak yarış sırasında önce Verstappen mekanik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı, ardından son turun en hızlısı Hamilton'a verilen 5 saniye cezası ile sıralama değişti. Zafer Mercedes'in Fin pilotu Bottas'ın olurken Ferrari'den Leclerc ikinci, MacLaren'den Lando Norris de üçüncü olarak yarışı noktaladı.
Göztepe'de Palut bıraktı Başkan Sepil geri çevirdi
Süper Lig'de son 4 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut istifasını verdi ancak kabul edilmedi. Fenerbahçe yenilgisinden hemen sonra görevi bırakan genç teknik adam ile dün görüşen başkan Mehmet Sepil ile başkan vekili Talat Papatya, yola devam kararı verdi.
Papatya, "Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe'ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Ama konuşmalarımızdan sonra devam etmenin iki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik" dedi.
Hakan Çalhanoğlu'na Çizme basınından tam not
Serie A'da Milan'ın Lazio'yu deplasmanda 3-0 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu'nun performansına İtalyan basını övgüler yağdırdı. La Gazzetta dello Sport,
Hakan'ın maçın 23. dakikasında Milan adına attığı ilk golün "Başyapıt"
olduğu belirtirken, 7 puan verildi. Corriere dello Sport da
Çalhanoğlu için "Milan'ın en iyisiydi"
yorumunu yapıp, Hakan'a 7 puan verdi. Tuttosport gazetesi de karşılaşmadaki performansından ötürü 7 puanı layık gördüğü Hakan için "Çalhanoğlu'ndan girişimci başlangıç. Onun girişimciliği golü getirdi. Çalhanoğlu, Milan'da bu dönemin en iyi ismi"
ifadelerini kullandı.
Zorbay Küçük altı ay maç yönetemeyecek
Süper Lig'de bu sezon 15 karşılaşmada düdük çalan hakem Zorbay Küçük, çapraz bağ kopması ve menisküs yırtığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında sakatlanan 27 yaşındaki hakemin önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde olması beklenmezken, antrenmanlara ancak üç ay sonra başlayabileceği öğrenildi. Küçük'ün ameliyatını TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ömer Taşer gerçekleştirdi.
Red Bull M.E.O elemeleri İstanbul Boğazı'nda yapıldı
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunun Türkiye elemeleri sonuçlandı. Son eleme, Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen ilk e-spor organizasyonu oldu.
64 oyuncunun İstanbul Boğazı'nın ortasındaki bir feribotta kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi yakayı bulma mücadelesini Avrupa yakası takımlarından Futbolist kazandı.
Eski Kartal Dusko Tosic'e bıçaklı soygun girişimi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic, sabah saatlerinde koşu için çıktıkları Belgrad'ın Kalemeydan parkında saldırıya uğradılar.
Üç kişi tarafından durdurulan ve para istenen Tosic ile Milutinovic, gruba olumsuz yanıt verince bıçakla tehldit edildiler. Bunun üzerine ikili, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. İkili, üzerlerine atılan taşlara rağmen olayı yaralanmadan atlattı.