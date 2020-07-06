Haber hattı

Formula 1'de sezonun ilk yarışı Avusturya GP'si nefesleri kesti. Yarış öncesinde 2. sırada başlayacak olan Hamilton'a verilen ceza ile İngiliz pilot 5. sıraya gerilerken Max Verstappen 2. başladı. Ancak yarış sırasında önce Verstappen mekanik arıza nedeniyle yarış dışı kaldı, ardından son turun en hızlısı Hamilton'a verilen 5 saniye cezası ile sıralama değişti. Zafer Mercedes'in Fin pilotu Bottas'ın olurken Ferrari'den Leclerc ikinci, MacLaren'den Lando Norris de üçüncü olarak yarışı noktaladı.Süper Lig'de son 4 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut istifasını verdi ancak kabul edilmedi. Fenerbahçe yenilgisinden hemen sonra görevi bırakan gençPapatya, "Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe'ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Ama konuşmalarımızdan sonra devam etmenin iki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik" dedi.Serie A'da Milan'ın Lazio'yu deplasmanda 3-0 yendiği maçta Hakan Çalhanoğlu'nun performansına İtalyan basını övgüler yağdırdı.Hakan'ın maçın 23. dakikasında Milan adına attığı ilk golünolduğu belirtirken, 7 puan verildi.Çalhanoğlu içinyorumunu yapıp, Hakan'a 7 puan verdi. Tuttosport gazetesi de karşılaşmadaki performansından ötürü 7 puanı layık gördüğü Hakan içinifadelerini kullandı.Süper Lig'de bu sezon 15 karşılaşmada düdük çalan hakem Zorbay Küçük, çapraz bağ kopması ve menisküs yırtığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçında sakatlanan 27 yaşındaki hakemin önümüzdeki sezonun büyük bir bölümünde olması beklenmezken, antrenmanlara ancak üç ay sonra başlayabileceği öğrenildi. Küçük'ün ameliyatınıDünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunun Türkiye elemeleri sonuçlandı.64 oyuncunun İstanbul Boğazı'nın ortasındaki bir feribotta kendi arabalarının içinde hem finale çıkma hem de en iyi yakayı bulma mücadelesini Avrupa yakası takımlarından Futbolist kazandı.Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ve kondisyon antrenörü Andreja Milutinovic, sabah saatlerindeÜç kişi tarafından durdurulan ve para istenen Tosic ile Milutinovic, gruba olumsuz yanıt verince bıçakla tehldit edildiler. Bunun üzerine ikili, koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.