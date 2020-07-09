5 oyuncu değişikliğine yeni sezonda devam
DÜNYA futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB, 5 oyuncu değişikliğinin 2020-21 sezonunda da devam etmesi için kararını açıklamaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle oyuncuların fizik güçlerindeki düşüş ve olası ağır sakatlıkların önüne geçmek için 3 yerine 5 değişikliğe geçici olarak karar veren IFAB, 5 değişikliğin 2020-21 yazında da devam ettirilmesine izin verecek.
Ayrıca VAR sonrası ortaya çıkan parmak ve topuk gibi marjinal ofsayt kararları da görüşülecek.
Almanya Ligi seyircili!
ALMANYA'NIN pandemiyi en hafif atlatan eyaletlerinden biri olan Saksonya
, önlemleri en erken gevşetmeye başlayan bölge oldu. Eylül ayında yeni sezona girecek olan futbol liglerinde de seyircili maçlar oynanabilecek ve eyaletin kulüpleri Leipzig, Dynamo Dresden ve Chemnitz
tribünlere taraftar alabilecek. 18 Temmuz'dan itibaren tribünde binden fazla kişinin bulunabileceği ancak tezahürattan kaçınmaları gerektiği belirtildi.
Avrupa'nın en hızlı savunmacısı ÇAĞLAR
İNGİLTERE'DE Leicester City forması giyen gururumuz Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın 5 majör liginin en hızlı oyuncuları arasında yer aldı.
Ada'nın takipçi sayısı 176 bin olan en önemli Instagram hesaplarından Skores'in paylaşımında milli stoperimiz, 37.49 km hızla ile ilk sırayı aldı.
Listede ikinci sırada 36 km hızla Bayern Münih'in savunmacısı Alphonso Davies
bulunurken, diğer futbolcular, Montpellier'den Delort
(36.8 km) Napoli'den Manolas
(35.41) Real Madrid'den Valverde
oldu.
Fernando Alonso F1'e geri döndü
FORMULA 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını açıkladı. İki dünya şampiyonluğu bulunan ve 2018 yılında Formula 1'e veda ettiğini duyuran
Alonso, pistlere geri döndü. Son olarak McLaren ile yarışan
38 yaşındaki pilot, 2021 sezonunda Renault için ter dökecek. Alonso'nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak. Alonso, 2005 ve 2006'da Renault ile şampiyonluklar yaşamıştı.
Fenerbahçe'den üç transfer: Pierre, Ulanovas ve Lorenzo
YAPRAK dökümünün yaşandığı Fenerbahçe Beko dün de Derrick Williams ile yollarını ayırırken
, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyen Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Ayrıca Zalgiris'ten 28 yaşındaki forvet Edgaras Ulanovas ile 2 yıllığına el sıkışıldığı öğrenilirken, Kızılyıldız'dan da Lorenzo Brown ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Sınırsız oyun deneyimi için GÜÇLERINI BIRLEŞTIRDILER
VODAFONE Freezone ve InGame Group, oyun dünyasında iş ortaklığına imza attı. Online gerçekleşen toplantıya Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Üst Yöneticisi Burak Gözalan'ın yanı sıra NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman da katıldı. Aksoy, "Gençlere sınırsız oyun deneyimi için yeni tarifeler sunuyoruz. Turnuvalar düzenleyeceğiz ve mimari altyapıda yenilikler yapacağız" diye konuştu.