DÜNYA futbolunun kural koyucu mekanizması olan IFAB, 5 oyuncu değişikliğinin 2020-21 sezonunda da devam etmesi için kararını açıklamaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle oyuncuların fizik güçlerindeki düşüş ve olası ağır sakatlıkların önüne geçmek içinAyrıca VAR sonrası ortaya çıkan parmak ve topuk gibi marjinal ofsayt kararları da görüşülecek.ALMANYA'NIN pandemiyi en hafif atlatan eyaletlerinden biri olan, önlemleri en erken gevşetmeye başlayan bölge oldu. Eylül ayında yeni sezona girecek olan futbol liglerinde de seyircili maçlar oynanabilecek ve eyaletin kulüpleritribünlere taraftar alabilecek. 18 Temmuz'dan itibaren tribünde binden fazla kişinin bulunabileceği ancak tezahürattan kaçınmaları gerektiği belirtildi.İNGİLTERE'DE Leicester City forması giyen gururumuz Çağlar Söyüncü,Ada'nın takipçi sayısı 176 bin olan en önemli Instagram hesaplarından Skores'in paylaşımında milli stoperimiz,Listede ikinci sırada 36 km hızla Bayern Münih'in savunmacısıbulunurken, diğer futbolcular, Montpellier'den(36.8 km) Napoli'den(35.41) Real Madrid'denoldu.FORMULA 1 takımlarından Renault, İspanyol pilot Fernando Alonso ile anlaştıklarını açıkladı. İki dünya şampiyonluğu bulunan veAlonso, pistlere geri döndü.38 yaşındaki pilot, 2021 sezonunda Renault için ter dökecek. Alonso'nun takım arkadaşı ise Sebastian Ocon olacak. Alonso, 2005 ve 2006'da Renault ile şampiyonluklar yaşamıştı.YAPRAK dökümünün yaşandığı Fenerbahçe Beko dün de, yeni sezonun ilk transferini açıkladı. İtalya'nın Dinamo Sassari takımında forma giyenAyrıca Zalgiris'ten 28 yaşındaki forvet Edgaras Ulanovas ile 2 yıllığına el sıkışıldığı öğrenilirken, Kızılyıldız'dan da Lorenzo Brown ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi.Sınırsız oyun deneyimi için GÜÇLERINI BIRLEŞTIRDILER