Haber hattı

Başakşehir UEFA'da rakibini arıyor
İlk maçta Kopenhag'ı 1-0 deviren
İstanbul ekibinin turu geçmesi halindeki rakibi bugün TSİ 14.00'te
belli olacak
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekiliyor. Temsilcimiz Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini 1-0
yenerken turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi de bugünkü kura sonrası belli olacak. TSİ 13.00'te başlayacak kura çekiminde önce Şampiyonlar Ligi daha sonra da Avrupa Ligi eşleşmeleri 14.00'te belli olacak.
Salgın nedeniyle 8'li final formatı ile yapılacak Devler Ligi, 12-23 Ağustos arası Lizbon'da oynanacak. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen
kentleri turnuvaya 10-21 Ağustos arasında ev sahibi olacak. Başakşehir'in son 16 rövanş karşılaşması ise 5-6 Ağustos'ta oynanacak.
Jose Mourinho kancayı OZAN KABAK'A ATTI
G.SARAY'DAN Stuttgart'a transfer olan, daha sonra Schalke'ye giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan Ozan Kabak, Avrupa'da gözde isimlerden biri haline geldi. İngiliz basını, ünlü teknik adam Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgi duyduğunu ancak; henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı. Düzenli olarak forma giyebilmek adına Bayern Münih'e transfer olmayı reddeden 20 yaşındaki stoperin
savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği yorumları yapıldı. Schalke ile sözleşmesi devam eden Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek isteyen kulübün 45 milyon Euro ödemek zorunda olduğu
belirtiliyor.
Y.Malatya'ya Kongolu forvet: JODY LUKOKI
YENI Malatyaspor, son olarak Bulgaristan'ın Ludogorets ekibinde forma giyen ve sözleşmesi biten Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki kanat forvet, Hollanda'da Ajax altyapısından yetişirken sonrasında Zwolle ve Ludogorets formaları giydi. Bulgaristan'da 151 maça çıkan deneyimli oyuncu 29 kez rakip ağları sarsarken 20 kez de takımına asist katkısı sağladı.
8 YIL SONRA DOPINGLI ÇIKTI
2012 Lonrda Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), milli halterci Mete Binay'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Mete Binay, Londra Olimpiyatları'nda koparmada 150 ve silkmede 175 kiloluk kaldırışlarının ardından, toplamda 325 kiloyla altıncı olmuştu. Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.
Pique'nin 78 bin TL'lik bisikleti olay yarattı
BARCELONA'NIN savunmacısı Gerard Pique, geçtiğimiz gün oynanan Espanyol maçına bisiklet ile gitti. 10 bin Euro (78 bin TL)
olan Greyp G12S marka elektrikli bisikletten Messi ve Katalan ekibinin eski oyuncusu Fabregas da kullanırken, saatte 70 km hıza ulaşabiliyor. İspanyol oyuncunun kendisi için özel olarak üretilen bisikletle stadın otoparkına girerken yaptığı hızı da medyanın gündemine düştü…
Şampiyonluk kutlarken 50 kişiye virüs bulaştı
BULGARISTAN kupa finalinde Lokomotiv Plovdiv ile CSKA Sofya arasında oynanan müsakaba sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Plovdiv, penaltı atışlarıyla Sofya'yı mağlup ederek Bulgaristan Kupası şampiyonu oldu. Şampiyon olan ekipte Koronavirüs testi pozitif çıkan 5 futbolcu bu müsabakada forma giyemedi. Ancak bu isimler kupa zaferini taraftarlarla birlikte kutladı.
Bu olay sonrasında kutlamalarda Lokomotiv Plovdiv'in 50 taraftarına daha Koronavirüs bulaştı.