Haber hattı

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İlk maçta Kopenhag'ıİstanbul ekibinin turu geçmesi halindeki rakibibelli olacakUEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekiliyor. Temsilcimiz Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibiniyenerken turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi de bugünkü kura sonrası belli olacak.Salgın nedeniyle 8'li final formatı ile yapılacak Devler Ligi, 12-23 Ağustos arası Lizbon'da oynanacak. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final turundan itibarenkentleri turnuvaya 10-21 Ağustos arasında ev sahibi olacak.G.SARAY'DAN Stuttgart'a transfer olan, daha sonra Schalke'ye giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan Ozan Kabak, Avrupa'da gözde isimlerden biri haline geldi. İngiliz basını, ünlü teknik adam Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın oyuncuya ilgi duyduğunu ancak; henüz resmi bir adım atılmadığını yazdı.savunma problemleri yaşayan Tottenham'a ilaç olabileceği yorumları yapıldı. Schalke ile sözleşmesi devam edenbelirtiliyor.YENI Malatyaspor, son olarak Bulgaristan'ın Ludogorets ekibinde forma giyen ve sözleşmesi biten Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki kanat forvet, Hollanda'da Ajax altyapısından yetişirken sonrasında Zwolle ve Ludogorets formaları giydi.2012 Lonrda Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), milli halterci Mete Binay'ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Mete Binay, Londra Olimpiyatları'nda koparmada 150 ve silkmede 175 kiloluk kaldırışlarının ardından, toplamda 325 kiloyla altıncı olmuştu. Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.BARCELONA'NIN savunmacısı Gerard Pique, geçtiğimiz gün oynanan Espanyol maçına bisiklet ile gitti.olan Greyp G12S marka elektrikli bisikletten Messi ve Katalan ekibinin eski oyuncusu Fabregas da kullanırken, saatte 70 km hıza ulaşabiliyor. İspanyol oyuncunun kendisi için özel olarak üretilen bisikletle stadın otoparkına girerken yaptığı hızı da medyanın gündemine düştü…BULGARISTAN kupa finalinde Lokomotiv Plovdiv ile CSKA Sofya arasında oynanan müsakaba sonrasında ilginç bir olay yaşandı. Plovdiv, penaltı atışlarıyla Sofya'yı mağlup ederek Bulgaristan Kupası şampiyonu oldu. Şampiyon olan ekipte Koronavirüs testi pozitif çıkan 5 futbolcu bu müsabakada forma giyemedi.Bu olay sonrasında kutlamalarda Lokomotiv Plovdiv'in 50 taraftarına daha Koronavirüs bulaştı.