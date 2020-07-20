Haber turu

Lewis Hamilton'dan üst üste ikinci zafer
FORMULA 1
Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Macaristan Grand Prix'inde, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1. oldu. Hamilton, pole pozisyonunda başladığı yarışı 1.36.12.473'lük dereceyle
kazanarak bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 86'ncı zaferini elde etti
Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan tam not
İTALYA
Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, önceki gün takımının 5-1 kazandığı Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı. 1 gol, 1 asistle oynayan milli yıldız için Çizme'de, "Müthiş ve atletik geçişleri var"
yorumları yapıldı.
Ayhancan, Macaristan'da kürsüye çıkmayı başardı
RED BULL
sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu. 2'nci cepten başladığı sezonun üçüncü yarışında bitiş çizgisinden de 2'nci sırada geçmeyi başaran Güven üst üste 2. kez podyuma adını yazdırdı.
BOLUSPOR SEVINDI OSMANLISPOR DÜŞTÜ
TFF 1. Lig'de Adanaspor ve Eskişehirspor'dan sonra düşen 3. takım Osmanlıspor oldu. 27 puanlı Başkent ekibi dün, Balıkesirspor'u 4-3 yenmesine rağmen 30 puanlı Boluspor'un Eskişehir deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle
ligde kalmayı başaramadı.