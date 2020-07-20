Haber turu

Dünya Şampiyonası'nın 3. ayağı Macaristan Grand Prix'inde, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton 1. oldu. Hamilton, pole pozisyonunda başladığı yarışıkazanarak bu sezon üst üste ikinci, kariyerinin 86'ncı zaferini elde ettiSerie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, önceki gün takımının 5-1 kazandığı Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı. 1 gol, 1 asistle oynayan milli yıldız için Çizme'de,yorumları yapıldı.sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3'üncü yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2'nci oldu. 2'nci cepten başladığı sezonun üçüncü yarışında bitiş çizgisinden deTFF 1. Lig'de Adanaspor ve Eskişehirspor'dan sonra düşen 3. takım Osmanlıspor oldu. 27 puanlı Başkent ekibi dün,ligde kalmayı başaramadı.