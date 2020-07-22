Yüreğimiz yanıyor yeter artık ‘Dur’ de!

Muğla'da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için spor camiasından taziye mesajları yayınlandı ve kadına şiddetin durdurulması için çağrı yapıldı. Süper Lig kulüpleri, "Yeter artık, kadına şiddete 'Dur' de! Yüreğimiz yanıyor.
Bir kadın daha ölmesin" mesajlarıyla tepkisini gösterirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Göğsümüze düşen son ateş olsun"
dedi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Söyleyecek ne bir kelime ne de kalbimizin dayanacağı bir acı kaldı"
ifadelerini kullandı. Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı da sosyal medyadan, "Bu ülkenin erkekleri 'ama'sız, 'faka'tsız bu ülkeyi kadınlar için yaşanılır bir yer yapacak"
mesajını yolladı.