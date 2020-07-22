Yüreğimiz yanıyor yeter artık ‘Dur’ de!

Muğla'da eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için spor camiasından taziye mesajları yayınlandı ve kadına şiddetin durdurulması için çağrı yapıldı. Süper Lig kulüpleri,Bir kadın daha ölmesin" mesajlarıyla tepkisini gösterirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu,dedi. Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ iseifadelerini kullandı. Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı da sosyal medyadan,mesajını yolladı.