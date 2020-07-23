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’ndan 28 tesis müjdesi

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Spor Bakanlığı’ndan 28 tesis müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere Avrupa Birliği iş birliğiyle 28 spor tesisi yapacak. Proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir" dedi. Bakanlık ile Avrupa Birliği'nin ortak projesi kapsamında 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde tesisler inşa edilecek.
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Spor Bakanlığı’ndan 28 tesis müjdesi
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