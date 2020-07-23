Spor Bakanlığı’ndan 28 tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere Avrupa Birliği iş birliğiyle 28 spor tesisi yapacak. Proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "dedi. Bakanlık ile Avrupa Birliği'nin ortak projesi kapsamındaillerinde tesisler inşa edilecek.